Dax setzt Gegenbewegung nach turbulenter Woche fort

Nach der turbulenten Vorwoche hat der Dax am Montag zum Start in die neue Handelswoche noch etwas weiter zulegen können.

Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,39 Prozent auf 13.176,85 Punkte und knüpfte damit an die jüngste moderate Kurserholung an. Der MDax gewann 0,30 Prozent auf 27.143,24 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,4 Prozent zu.

Die Sorge, dass die Notenbanken in ihrem Kampf gegen die rekordhohe Teuerung die Wirtschaft zu stark abwürgen könnten, hatte in den vergangenen zwei Handelswochen für enorme Verwerfungen an den Aktien- und Finanzmärkten gesorgt. Der Dax etwa hat seit seinem Zwischenhoch am Pfingstmontag trotz der jüngsten Stabilisierung mehr als zehn Prozent eingebüßt.