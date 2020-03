Dax startet Erholung – Firmen im Südwesten erwarten trotzdem einen Umsatzrückgang

Anzeige

Ein erwartetes Hilfspaket in den USA gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat am Dienstag auch dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb gegeben. Nach dem Schwarzen Montag ging es für den Dax im frühen Handel um 2,59 Prozent nach oben auf 10.900,09 Punkte. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bezeichnete die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfsmaßnahmen als richtig, aber nicht ausreichend.

Tags zuvor hatte das deutsche Börsenbarometer allerdings einen der schwärzesten Tage seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte erlebt. Wegen wachsender, durch das Virus ausgelöster Rezessionssorgen und der zusätzlichen Gefahr eines Ölpreiskrieges stießen Anleger panikartig Aktien ab.

Bei SEW-Eurodrive sind die Folgen des Coronavirus-Ausbruchs schon längst zu spüren. Denn der Bruchsaler Antriebstechnikhersteller ist in China sehr aktiv. Es ist für ihn der zweitwichtigste Markt nach Europa. Doch seit Beginn der Epidemie gilt: „Allen Beschäftigten ist die Reise in die Volksrepublik untersagt – das gleiche gilt für Flüge von Mitarbeitern aus China nach Deutschland“, erklärt Unternehmenssprecher Stefan Brill.

4.500 Mitarbeiter beschäftigt SEW-Eurodrive in China. Auch in der Lombardei, dem norditalienischen Corona-Risikogebiet, haben die Bruchsaler einen Standort. Das Beispiel zeigt, weshalb Baden-Württembergs Wirtschaft unter der Corona-Krise besonders leidet.

Firmen im Südwesten erwarten Umsatzrückgang

Viele Mittelständler aus dem Südwesten sind auf dem Weltmarkt aktiv. Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags spüren über 56 Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg bereits Auswirkungen des Coronavirus auf ihre Geschäfte, während es in Deutschland insgesamt knapp 52 Prozent sind. Und mehr als ein Viertel der Südwest-Firmen erwartet demnach in diesem Jahr einen Umsatzrückgang von über zehn Prozent.

„Unsere exportorientierte Wirtschaft war natürlich recht schnell von Problemen bei Lieferketten und Geschäftsreisen betroffen“, kommentiert Wolfgang Grenke, Präsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags (Zwick), diese Umfrageergebnisse. Am Montag kam an den Börsen zur Angst vor dem Virus die Sorge um einen Ölpreiskrieg hinzu.

DAX sinkt deutlich unter Marke von 11.000

Der Deutsche Aktienindex (Dax) sackte gleich zu Handelsbeginn deutlich unter die Marke von 11.000 Punkten und verlor bis Ende des Tages 7,9 Prozent. Um einen weiteren Einbruch der Wirtschaftsleistung zu verhindern oder zumindest abzufedern, hat die Bundesregierung staatliche Hilfen versprochen. Union und SPD einigten sich auf mehr Kurzarbeitergeld, ein Investitionsprogramm, Liquiditätshilfen und Steuererleichterungen für Unternehmen.

Kurzarbeit galt während der großen Wirtschaftskrise 2008/2009 als erfolgreiches Instrument, um die Auswirkungen der Rezession einzudämmen, weil Massenentlassungen ausblieben. Ab April sollen mehr Unternehmen diese Konjunkturhilfe erhalten. Statt wie bisher ab einem Drittel der Beschäftigten, greift sie schon, wenn zehn Prozent vom Arbeitsausfall betroffen sind.

Auch Leiharbeiter sollen Kurzarbeitergeld beziehen können. Der Staat übernimmt dann die Lohnzahlungen – 60 Prozent des Nettolohnes für Kinderlose, 67 Prozent für Beschäftigte mit Kindern. Um die Unternehmen zusätzlich zu entlasten, sollen die Sozialversicherungsbeiträge für die ausgefallen Stunden vollständig erstattet werden.

Wirtschaftsministerin hält Hilfspaket des Bundes für unzureichend

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) begrüßte die Einigung in Berlin, forderte aber gleichzeitig mehr und mutigere Schritte. „Dass die Bundesregierung handelt, ist erfreulich. Insbesondere die zur Erleichterung der Kurzarbeit beschlossenen Maßnahmen werden die erwünschte Wirkung entfalten“, teilte Hoffmeister-Kraut unserer Zeitung mit.

„Aufs Ganze gesehen bleiben die beschlossenen Maßnahmen aber hinter den Anforderungen der sich täglich weiter verschärfenden Lage, wie sie sich auch an den internationalen Finanzmärkten widerspiegelt, zurück. Sie können nur ein Anfang sein.“

Konkret sprach sich die Landeswirtschaftsministerin erneut für eine sofortige „komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags“ aus. Denn damit würden Bürger und Unternehmen entlastet. Es wäre „eine Maßnahme mit erwünschter Signalwirkung gegen eine sich abzeichnende gesamtwirtschaftliche Rezession.“

Genau in diesem Punkt wurde sich die schwarz-rote Koalition in Berlin bisher allerdings nicht einig. Die SPD will die bereits geplante Soli-Abschaffung zwar auf Mitte 2020 vorziehen, doch nur für Steuerzahler mit kleinen und mittleren Einkommen. Das lehnt die Bundes-CDU ab. Hoffmeister-Kraut meinte dazu: „Der halb gare und auch verfassungsrechtlich fragwürdige Vorschlag des sozialdemokratischen Regierungspartners in Berlin greift meines Erachtens zu kurz.“

