Dax startet mit Schwung in die neue Woche

Frankfurt/Main (dpa) – Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich: Der Dax begann den Handel in der neuen Woche mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 11.678,47 Punkte und knüpfte damit an seine Gewinne vom Freitag an.

Positive Impulse kamen aus Fernost, wo die wichtigsten Börsen in Japan, China und Hongkong deutlich zulegten.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg am Montagmorgen um 0,91 Prozent auf 25.043,49 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,9 Prozent vor.