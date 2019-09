Dax startet schwächer wegen Dämpfer im Zollstreit

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Der Dax ist schwächer in die neue Börsenwoche gestartet. Im frühen Handel gab der Leitindex im Schlepptau der schwachen Wall Street um 0,51 Prozent auf 12.404,55 Punkte nach.

Als Belastung angesehen wurden gedämpfte Hoffnungen im aktuellen Dauerthema an den Börsen, dem US-chinesischen Zollstreit.

In New York hatte am Freitag die Absage eines geplanten Besuchs chinesischer Delegationsteilnehmer in den landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten Montana und Nebraska die Stimmung an den Börsen belastet. Zudem dämpfte US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine Lösung des Zollstreits, indem er die Notwendigkeit einer raschen Einigung mit China herunterspielte.

Vor diesem Hintergrund fiel der MDax am frühen Montagmorgen um 0,62 Prozent auf 25.737,91 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,38 Prozent auf 3557,99 Zähler nach.