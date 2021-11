Dax wenig bewegt

Nach einem Rückschlag unter die 16.000 Punkte hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch auf der Stelle getreten. Der Dax notierte nach einer Handelsstunde mit 0,08 Prozent knapp im Minus bei 15.924,41 Punkten, nachdem er tags zuvor im Tief auf 15.866 Punkte abgesackt war.

Anleger positionierten sich abwartend vor einer Reihe an Wirtschaftsdaten. Am Nachmittag werden US-Daten erwartet, am Abend folgt das Sitzungsprotokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Der Ifo-Geschäftsklimaindex konnte dem Dax am Morgen aber zunächst auch keine Impulse verleihen.

Der MDax kam im Frühhandel auch nicht auf Touren: Der Index mit den mittelgroßen Aktienwerten bewegte sich mit zuletzt 34.974,50 Punkten mit 0,22 Prozent im Minus. Auf europäischer Bühne legte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aber 0,3 Prozent zu.

Auf Unternehmensseite fiel vor allem Drägerwerk auf. Die Papiere brachen um mehr als zehn Prozent ein, weil der Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter nach dem Sonderboom in der Corona-Pandemie verhalten voraus blickt.

Aroundtown erntete für seine Neunmonatszahlen auch kein Anlegerlob, der Kurs kam hier erst unter Druck, erholte sich aber zuletzt etwas auf minus 0,5 Prozent. Die Papiere von SMA Solar blieben nach einer Studie von Berenberg und deutlichen Verlusten schon am Vortag mit 3,6 Prozent unter Druck. Analyst Lasse Stüben rechnet bei dem Solartechnikhersteller auch 2022 noch mit Gegenwind.

Ein weiterer Verlierer im SDax waren am Morgen die Ceconomy-Aktien, die um 5,4 Prozent unter die 4-Euro-Marke abrutschten. Sie fielen damit unter das neue Kursziel des Barclays-Experten Nicolas Champ. Dieser rechnet bei dem Elektronikhändler mit weiterem Gegenwind durch mögliche neue Corona-Restriktionen, Lieferkettenprobleme und ambitionierte Vergleichszahlen.

Auffällig waren darüber hinaus die Aktien des Dax-Konzerns Vonovia, die im Zuge einer Kapitalerhöhung für die Übernahme des Wettbewerbers Deutsche Wohnen ex Bezugsrecht gehandelt werden. Die Vonovia-Bezugsrechte notierten zuletzt zu 3,13 Euro und die Aktie zu 49,01 Euro – in Summe also gut 52 Euro. Am Vortag waren die Papiere etwas höher bei 52,72 Euro aus dem Handel gegangen.