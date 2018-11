Der Handel sieht Kunden in Kauflaune

Anzeige

Berlin (dpa) – Immer mehr Bundesbürger haben einen Job und verfügen über gestiegene Einkommen. Davon will der Handel jetzt wieder besonders profitieren: Das Weihnachtsgeschäft läuft an.

Die monatliche Umfrage des Einzelhandelsverbandes HDE ergab, dass die Kunden zunehmend bereit seien, Geld auszugeben – wie üblich sieben Wochen vor dem Fest. Seinen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft gibt der Branchenverband an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) in Berlin.

Im vergangenen Jahr hatten die Bundesbürger im November und Dezember 94,3 Milliarden Euro im Handel ausgegeben – nicht nur, aber auch für Weihnachtsgeschenke. Das war ein Plus von 2,7 Prozent. Am stärksten wuchs der Online-Handel.

Weil die Kunden ihre Präsente immer häufiger im Netz kaufen, glaubt die Unternehmensberatung EY gar, dass stationäre Läden in diesem Jahr Umsätze einbüßen. Ein Grund dafür sei, dass die Deutschen seltener zu traditionellen Geschenken wie Büchern oder Kleidung griffen. Immer häufiger würden besondere Erlebnisse, Veranstaltungsbesuche und Reisen verschenkt, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte.

Dennoch geht auch nach der EY-Umfrage eine Mehrheit der Deutschen nach wie vor lieber ins stationäre Geschäft als ins Netz, etwa wegen der Weihnachtsatmosphäre in den Einkaufsstraßen. Am häufigsten werden der Umfrage zufolge auch in diesem Jahr Geld und Geschenkgutscheine unter dem Weihnachtsbaum liegen.