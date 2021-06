Sodastream, der Weltmarktführer für Trinkwassersprudler, wurde in Israel gegründet und gehört mittlerweile zum PepsiCo-Konzern. Nun will es auch Blanco aus dem badischen Oberderdingen mehr denn je blubbern lassen – allerdings im Premiumsegment und aus den Armaturen. Das kündigt Blanco-Chef Frank Gfrörer bei der Bilanzpressekonferenz in Oberderdingen an bei der er auch einen Umsatzrekord verkündete. Der Sprudlermarkt boomt generell.

„Wir haben allerbestes Trinkwasser in Deutschland“, sagt der Manager. Dies lasse sich aber in Blanco-Armaturen veredeln: stark, mittel oder schwach sprudelnd, mit Geschmack angereichert, erwärmt oder erhitzt. In anderen Ländern – Gfrörer nennt exemplarisch China – sei es zudem wichtig, dass Leitungswasser besonders gefiltert werde.

Pläne für Outdoorküchen