Der wesentliche Unterschied ist, dass alle stationären Einzelhändler geöffnet bleiben dürfen. Dadurch ist die Verschiebung der Kundenströme raus aus den Innenstädten und hin zu den Fachmarktzentren nicht ganz so gravierend wie im Frühjahr. Gleichwohl sehen wir im November, im Vergleich zum Oktober, wieder einen verstärkten Rückgang der Kundenfrequenzen in Fußgängerzonen, Einkaufszentren, Geschäftsstraßen und an Bahnhöfen. Denn durch die Schließung der Gastronomie verkürzen die Menschen ihren Aufenthalt an diesen Orten beziehungsweise suchen sie weniger auf.