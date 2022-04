Gibt es eine Teilverstaatlichung?

MiRo in Karlsruhe involviert: Deutsche Staatshilfe für den Ölkonzern Rosneft?

Rosneft Deutschland ist nicht von westlichen Sanktionen betroffen – hat aber dennoch offenbar ein Problem. Berlin will demnach einen wohl denkbaren „technischen Konkurs“ verhindern. Das dürfte auch die MiRO in Karlsruhe interessieren, an der Rosneft Deutschland beteiligt ist.