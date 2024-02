Die Investition in ein Bitcoin-ETF ist ziemlich riskant

Die Zulassung des ersten Bitcoin-ETF in den USA war höchst umstritten. Schon drängen Teile der deutschen Politik darauf, Bitcoin-ETF auch in Europa zuzulassen. ETF sind aber Investmentfonds, für die per Gesetz ein Mindestmaß an Risikostreuung vorgegeben ist. Wer mit Bitcoin spekulieren will, kann entsprechende Schuldverschreibungen (ETNs) erwerben oder über regulierte Handelsplätze investieren.

Bitcoin hat keinen inneren Wert

Ein Bitcoin ETF würde auch nichts gegen die zunehmenden Betrugsmaschen mit Bitcoin-Trading bringen. Im Gegenteil: je eher der Eindruck entsteht, Bitcoin sei eine normale Geldanlage, desto mehr Anleger gehen Betrügern auf den Leim.

Der Bitcoin hat keinen inneren Wert. Eine eventuelle Rendite hängt allein davon ab, ob sich in Zukunft jemand findet, der einen noch höheren Preis dafür bezahlen will. Man erhält weder Zins noch Dividende. Und anders als Gold kann der Bitcoin nicht auf eine Historie der Wertbeständigkeit zurückblicken. Ob der Bitcoin in 50 Jahren noch von Wert sein wird, durch andere Spekulationsobjekte abgelöst oder durch technischen Fortschritt überholt sein wird, wird sich zeigen. Das kann heute niemand wissen.

Weder sehe ich in der Zulassung von Bitcoin ETFs einen Bedarf von Verbrauchern noch sehe ich darin Vorteile. Es gibt drängendere Probleme, die es gilt im Interesse der Verbraucher und Verbraucherinnen zu regulieren – wie etwa der provisionsorientierte Verkauf von Geldanlagen, der europaweit Forschern zufolge einen Schaden von jährlich 375 Milliarden Euro verursacht.