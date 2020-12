Ein Oberkircher lässt Secco aus Norditalien in Österreich in Dosen abfüllen. Das klingt nicht nur kurios. Stephan Brandstetter reüssiert damit auch bei Wein-Wettbewerben.

Wir erinnern uns noch ziemlich gut: Das It-Girl Paris Hilton zieht ein Edel-Dirndl an, lässt es zischen und süffelt als Werbe-Ikone an „Rich-Secco“. Da zucken nur so die Blitzlichter der Fotografen. Mit Hilton war er da, der Glamour-Effekt für Perlwein aus der Dose.