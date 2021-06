ZG Raiffeisen investiert mit Dinkel in ein wachstumsstarkes Nischengeschäft

Dinkelnudel, Dinkelbrot, Dinkelgebäck – das Urgetreide hat längst nicht nur bei Allergikern, Eltern von Kleinkindern oder Menschen, die der nach Hildegard von Bingen benannten Medizin huldigen, seine Anhänger. Vor allem ist der Dinkelpreis nicht von der Entwicklung auf den Weltmärkten abhängig.

Deshalb setzt die ZG-Raiffeisen-Gruppe (Karlsruhe) auf das Nischenprodukt. Sie geht „in die Dinkel-Offensive“, wie die beiden Vorstände Lukas Roßhart und Holger Löbbert bei der Bilanzpressekonferenz in Rastatt ankündigen.

Ein erster Schritt ist bereits getan: Ende Juli wird in Wertheim eine 3,5 Millionen Euro teure Dinkelverarbeitungsanlage fertig – rechtzeitig zur Ernte. Insgesamt 40.000 Tonnen pro Jahr könne man dann an drei nordbadischen ZG-Standorten an Dinkel verarbeiten – darunter bis zu 5.000 Tonnen in Boxberg, den die ZG zum Bio-Dinkel-Standort ausbauen will.