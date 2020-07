dm-Chef Christoph Werner: Wir verkaufen weniger Rouge und Lippenstifte

Ja, dort haben sich bis heute die Frequenzen nicht erholt. Der Einkauf, der ja viel von Inspiration lebt, ist maßgeblich beeinträchtigt worden. Wir verkaufen zum Beispiel weniger Lippenstifte, Rouge und andere dekorative Kosmetik. Wir werden übrigens eine dauerhafte Veränderung in den Innenstädten sehen. Da ist die Politik bislang erstaunlich entspannt. Sie hat es vor Corona möglich gemacht, dass viele „Lebensmittler“ in die Vorstädte und auf die grüne Wiese gezogen sind. Das Parken in den Innenstädten wird immer teurer, auch hier in Karlsruhe. Jetzt kommt hinzu, dass die Menschen durch die Pflicht zum Mund-Nase-Schutz das Einkaufen so kurz wie nur möglich halten wollen. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Kundenströme in die Vorstädte gehen oder ins Internet abwandern. Die Karlsruher Kaiserstraße wird auf Dauer anders aussehen. Davon bin ich überzeugt.