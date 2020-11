Testkit für Blutprobe

dm verkauft Corona-Antikörpertest – Landesregierung prüft Verstoß gegen Medizinprodukterecht

Die Drogeriemarkt-Kette dm bietet in ihrem Onlineshop einen Antikörpertest an, der nachweisen soll, ob jemand eine Coronavirus-Infektion hatte. Doch dürfen solche Tests an medizinische Laien verkauft werden? Das baden-württembergische Sozialministerium prüft den Fall.