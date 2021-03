Die Strategieziele für 2020 sind abgehakt. Jetzt will der Karlsruher Energiekonzern EnBW über das Geschäftsfeld Energie hinaus wachsen.

Der wirtschaftliche Umbau des Karlsruher Energiekonzerns EnBW hat besser geklappt als geplant: Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte der Energiekonzern ein um Sondereffekte bereinigtes operatives Konzernergebnis von 2,8 Milliarden Euro.

Dies entspricht nicht nur einem Plus von 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es liegt auch über der in der Strategie „EnBW 2020“ gesetzten Zielmarke von mindestens 2,4 Milliarden Euro.

Das teilte der Konzern bei seiner digitalen Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Stuttgart mit. Nun seien „die Grundlagen für weiteres Wachstum über das Geschäftsfeld Energie hinaus gelegt“, so Konzernchef Frank Mastiaux.

Unter dem Strich verdiente die EnBW 596 (2019: 734) Millionen Euro – vor allem wegen der Bewertung von Wertpapieren.