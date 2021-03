Die EnBW ist komplett umstrukturiert, die Zahlen stimmen. Jetzt will sich der Energiekonzern auch im Ausland verstärkt nach Projekten umschauen – zumal in Deutschland die Genehmigungsverfahren dauern. Auch der Biden-Effekt spielt eine Rolle.

Das Sendestudio in der EnBW-City genannten Stuttgarter Dependance des Karlsruher Energiekonzerns EnBW ist ganz in Blau getaucht. Das Blaue vom Himmel haben Konzernchef Frank Mastiaux und sein Finanzvorstand Thomas Kusterer der Öffentlichkeit und den Aktionären aber nicht versprochen: Die strategischen Ziele, die sich der einstige Atomstromer in Folge der Fukushima-Katastrophe gesetzt hatte, sind mit Erfolg abgehakt – das zeigen die Zahlen, die am Donnerstag bei der virtuellen Bilanz-Pressekonferenz vorgelegt werden.

Jetzt machen die Karlsruher erneut Tempo, wollen übers angestammte Geschäftsfeld Energie hinaus wachsen: Schnellladeinfrastruktur, Breitbandausbau, Quartiersentwicklung und öffentliche Sicherheit sind Stichworte.