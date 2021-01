„Brexit? Der betrifft mich nicht.“ Das denken viele Verbraucher. Doch wenn der Paketbote klingelt, kann es teuer werden. Oder wenn der Bote gar nicht erst das Paket liefert, sondern einen Brief schickt. So wie an BNN-Leserin Heike Schneider (Name geändert), die Kleidung in einem englischsprachigen Online-Shop gekauft hatte. „Sie haben Ware aus dem Vereinten Königreich UK bestellt, das nicht mehr zur Europäischen Union gehört“, steht in dem Schreiben, das ihr ins Haus flatterte.

„Als beauftragter Paketdienst sind wir dazu verpflichtet, die Verzollung in die Wege zu leiten.“ Und dann kommt eine Liste der „Gräuel“, wie Schneider es nennt: Zollabgaben und Einfuhrumsatzsteuer (19 Prozent) seien zu entrichten – außerdem eine Dienstleistungsgebühr von rund 20 Euro an den privaten Paketdienst.