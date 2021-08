Kommenden Mittwoch beginnt die Fahrradmesse Eurobike. Wer über Trends bei Lastenrädern mitreden oder selbst E-Bikes ausprobieren will, muss nach Friedrichshafen – zum letzten Mal. Ab 2022 findet die Eurobike aus guten Gründen in Frankfurt statt.

Letzte Messe in Friedrichshafen

Dass Radfahren gut tut, wenn es nicht gerade in Strömen regnet, haben immer mehr Menschen für sich entdeckt – gerade die Pandemie gab dem Zweirad noch einmal einen richtigen Aufschub. Sicherer als mit Abstand an der frischen Luft geht es zu Corona-Zeiten kaum voran.

Radfahren lohnt sich daher nicht nur im Hinblick auf die Gesundheit der Menschen und die Luftqualität in Städten und an Pendlerrouten. Auch für die Fahrrad-Industrie wird das Geschäft mit dem Zweirad zunehmend lohnenswert. Im ersten Pandemie-Jahr stieg der Umsatz um mehr als 60 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Menge an verkauften Rädern hat sich mit mehr als fünf Millionen im Vergleich zu 2017 fast verdoppelt. Der Trend zum E-Bike ist ungebrochen.

Sichtbarer Ausdruck dieses Erfolgs ist die Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen. Sie ist trotz weniger Ausstellern als zuletzt 2019 als Leitmesse so bedeutend geworden, dass ihre 29. Auflage dort in der kommenden Woche die letzte sein wird.