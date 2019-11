Technische Störung bei Netflix behoben

Anzeige

Berlin (dpa) – Der Video-Streamingdienst Netflix hat am Donnerstag einige Stunden lang mit einer Störung zu kämpfen gehabt. «Im Moment haben wir technische Probleme», erklärte der technische Kunden-Support auf Twitter am Nachmittag. «Wir arbeiten hart daran, diese so schnell wie möglich zu lösen.»

Die Probleme traten nach dem erfolgreichen Login auf der Plattform beim Abspielen der Filme auf. Statt des gewünschten Videoinhalts erschien nur eine Fehlermeldung. Am frühen Abend funktionierte der Dienst für die meisten Kunden wieder wie gewohnt.