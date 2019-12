Flugtaxis von Volocopter, Elektromobilität und Pleite des Pauschalreise-Pioniers

Anzeige

Die Wirtschaftsmeldung des Jahres heißt für viele: „Der Pauschalreise-Pionier Thomas Cook ist pleite.“ Weltweit stranden 600.000 Touristen, werden teilweise kurzerhand von Hoteliers ausquartiert oder müssen ein zweites Mal bezahlen.

Immerhin kommt die Bundesregierung für Schäden von deutschen Cook-Reisenden auf, weil die Versicherungssumme nicht ausreicht. Sonst hätten langwierige Prozesse gegen den Bund gedroht. Die eigentlich wirtschaftlich gesunde Cook-Tochter Condor gerät kurzzeitig ins Trudeln. Sie bekommt aber einen Überbrückungskredit, hat Rettungschancen.

Bestens steht dank anderer Strategie der Konkurrent TUI da. Doch der baut bei seiner Rastatter Tochter L’TUR 100 Stellen ab, wandelt sie in eine reine Reisebürokette um. In wirtschaftlichen Turbulenzen ist Boeing. Wegen der Todesflüge mit der 737 Max müssen diese Pannenmaschinen auf dem Boden bleiben. Geschichte ist die Berliner Airline Germania, die Insolvenzantrag stellt. So ergeht es auch der H&H-Touristik in Karlsruhe.

Dafür sorgt Volocopter mehrfach positiv für Furore, unter anderem mit der Ankündigung, dass am Frankfurter Airport die Flugtaxis aus Bruchsal getestet werden sollen.

Elektromobilität treibt die Autobauer um

Die Politik macht Ernst mit der Elektromobilität. Die Autobauer müssen also weiter investieren. Dabei schwächeln diese – siehe Daimler. Wenige Monate nach dem Abschied von Konzernchef Dieter Zetsche wird in Rastatt die Werkserweiterung aufs Eis gelegt. Der neue Boss, Ola Källenius, sieht Sparzwänge.

Zulieferer Schaeffler verzichtet vorerst auf den Bau seines Entwicklungszentrums in Bühl. Auch PWO in Oberkirch oder Witzenmann in Pforzheim spüren, dass es in der Automobilbranche nicht mehr rund läuft. Tech-Milliardär Elon Musk will bei Berlin seine erste europäische E-Auto-Fabrik hochziehen. Damit sorgt er für Furore – ob er dieses Mal hält, was er verspricht?

Michelin ist die Deutschland-Zentrale in Karlsruhe nach Jahrzehnten nicht mehr zentral genug. Die Manager ziehen ins Bürogebäude „The Squaire“ beim Frankfurter Flughafen. Dabei ist die Stadt als Adresse für die Automobilbranche sonst gar nicht mehr allzu gefragt, siehe Branchenschau IAA. Es ist ungewiss, ob diese in der Mainmetropole eine Zukunft hat. Der Dieselmotor hat sie sicherlich nicht mehr. Dafür sind die Richter im Diesel-Stress.

Banken in Bewegung

Auch die Banken kommen nicht zur Ruhe. Nachdem Fusionsüberlegungen zu den Akten gelegt worden sind, verschärfen Deutsche Bank und Commerzbank ihren Sparkurs. Die Diskussion um Strafzinsen für Privatanleger nimmt an Fahrt auf, denn die Europäische Zentralbank öffnet einmal mehr ihre Geldschleusen.

Die ultralockere Geldpolitik will auch Christine Lagarde als neue EZB-Präsidentin beibehalten. Sie folgt auf Mario Draghi – der Deutsche Jens Weidmann unterliegt im EU-Posten-Geschacher.

Stühlerücken bei den Unternehmen der Region

Bei der L-Bank in Karlsruhe wird Edith Weymayr Nachfolgerin von Axel Nawrath. Bei der Fiducia GAD IT AG sagt Klaus-Peter Bruns überraschend tschüss, ebenso dm-Urgestein Erich Harsch. Er geht zu Hornbach, sein Nachfolger wird Christoph Werner. Ebenfalls überraschend: Bill McDermott verabschiedet sich von der Walldorfer SAP und Vincent Kobesen von der Karlsruher PTV-Gruppe.

Was sonst noch los ist in der Wirtschaftswelt? Bayer sitzt in der Glyphosat-Falle, René Benko übernimmt Kaufhof komplett von den Kanadiern, in Muggensturm betreibt L’Oréal nun sein weltweit größtes Logistikzentrum und die Steuerfahnder besuchen die Karlsruher Schwabe-Gruppe. Der Twitter-Präsident Donald Trump greift derweil weiter an, so zum Beispiel den chinesischen Huawei-Konzern.