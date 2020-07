„Gartenmöbel sind regelrecht explodiert”: Diese Branchen profitieren in der Pandemie

Wenn Fernreisen, Fußballspiele und Theaterbesuche ausfallen müssen, wollen es viele Deutsche zumindest in Haus und Garten schön haben. Davon profitieren viele Branchen. Besonders auffallend: der Pool-Effekt.

Tino Frisch lässt es blubbern und schäumen. 35 Grad Celsius ist das Wasser in seinen Whirlpools warm. Die fünfköpfige Familie Mayer aus Pforzheim genießt das Probebaden in Frischs Ausstellungsraum in Karlsbad. Die geplante Fernreise nach Thailand ist gestrichen, da wolle man es sich im heimischen Garten mit einem Whirlpool schön machen. „Wenn nur nicht die lange Lieferzeit wäre“, sagt Thomas Mayer. Vor November kommt kein Nachschub aus Kalifornien, wo diese Edel-Whirlpools hergestellt werden.

Billig wie im Baumarkt sind die nicht. Für eine fünfköpfige Familie wie die Mayers sind mit passendem Mobiliar schnell 10.000 Euro weg. Und dennoch: Einige Kunden wollen tatsächlich ein paar Tausender drauflegen, wenn sie den Blubberpool früher bekämen. Funktioniert natürlich nicht.

Manche Branchen kommen in der Pandemie gut weg

„Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagt Frisch über die enorme Nachfrage – und das, obwohl die Messen als weitere wichtige Vertriebsschiene ausgefallen sind. Bei den acht weiteren Filialen der Firma Whirlpool & Living in Deutschland sei die Nachfrage ähnlich hoch.