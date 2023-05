Fitnessstudios zählten zu den Branchen, die am stärksten unter Corona litten. Jetzt haben sich die Betreiber zurückgekämpft – bundesweit und in der Region. Ihr Branchenverband DSSV berichtet fürs vergangene Jahr von einem Nettoumsatz von 4,9 Milliarden Euro – im Vor-Corona-Jahr waren es 5,5 Milliarden Euro.

Im Aufwind ist die Branche auch bei den Mitgliederzahlen. Bundesweit trainieren wieder 10,3 (2019: 11,7) Millionen Menschen in den rund 9.100 Studios. Damit bleibt das Fitnesstraining im Studio beliebter als Fußball im Verein (7,2 Millionen Mitglieder) und Turnen (4,6 Millionen Mitglieder).

Klassischer Kraftsport liegt in Fitnessstudios wieder im Trend

Vor allem Jugendliche zieht es verstärkt in die neudeutsch Gym genannten Fitnessstudios. Diesen Trend macht Steffen Werner für die Karlsruher Fit-in-Gruppe aus. „Das Gym wird zum Jugendzentrum“, sagt er. Eine wichtige Rolle spiele dabei das soziale Netzwerk TikTok. Dort werde untermauert, wie wichtig vor allem der klassische Kraftsport wieder sei.

Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken – sind laut Werner populär bei Mädchen und Jungen. „Neu dabei sind Hipthrust – eine Übung zur Kräftigung des Po.“

Die Kundschaft mit Taschengeld-Etat achte auf Schüler- und Studententarife. Einmal Mitglied, gebe sie aber zusätzlich Geld aus, vor allem für Nahrungsergänzungsmittel.

Vielerorts liegen auch digitale Angebote im Trend. Bei der Easyfitness-Gruppe – bundesweit gemessen an der Mitgliederzahl die Nummer vier – seien virtuelle Kurse oder Online-Buchung von Terminen Teil des Konzepts. Auch die Pfitzenmeier-Gruppe – sie ist auch wegen ihrer VeniceBeach-Clubs auf Rang 9 – bietet solche Digitalangebote an.

Letztlich ist es doch die Gemeinschaft: das Treffen von Freunden, ,sehen und gesehen‘ und so weiter, was die Menschen in die Clubs treibt. Steffen Werner, Chef Fit-in-Gruppe

Fit-in-Chef Steffen Werner winkt hingegen ab. Digitale Angebote spielten bei ihm keine Rolle. „Letztlich ist es doch die Gemeinschaft: das Treffen von Freunden, ,sehen und gesehen werden‘ und so weiter, was die Menschen in die Clubs treibt.“

Diese Redaktion hat einige Fitnessstudio-Betreiber, die in der Region aktiv sind, befragt. Von der Pfitzenmeier- und Clever-fit-Gruppe kam bislang keine Rückmeldung.

Die Fitness-Branche atmet auf

Allgemein atmet die Branche auf, die während der Corona-Pandemie ihre Studios schließen musste und zeitweise faktisch keine Neumitglieder werben konnte. „Easyfitness hat bereits den Umsatz des Vorkrisenjahres erreicht“, heißt es aus der Presseabteilung der Franchise-Kette, die in Europa 180 Studios hat. Auch bei den Mitgliederzahlen liege man über dem Vor-Corona-Jahr.

Maßgeblich zum Erfolg trage bei, dass man ein Discount-Anbieter sei – auch Fitnessbegeisterte schauen in Zeiten hoher Inflation bekanntlich genauer in ihr Portemonnaie.

Noch auf Aufholjagd befindet sich ArenaVita Premium Fitness, die Teil der Baden-Badener Kannewischer-/Carasana-Gruppe ist. „Sowohl bei der Mitgliederzahl als auch beim Umsatz gehen wir derzeit davon aus, den durch die Corona-Krise verursachten Rückgang von zwischenzeitlich über 20 Prozent in den kommenden beiden Jahren wieder auf Vor-Corona-Niveau steigern zu können“, sagt Konrad Lansche. Die Mitgliederzahl habe sich bereits deutlich stabilisiert.

Hohe Preissensibilität bei Neukunden

Bei der Mitgliederzahl sei die Fit-in-Gruppe „nahezu wieder auf Vor-Corona-Niveau“, sagt deren Chef Werner. Die Umsätze entwickelten sich hingegen langsamer.

Er spricht von einer hohen Preissensibilität bei Neukunden – und somit tendenziell rückläufigen Durchschnittspreisen. Parallel seien die Kosten – etwa für Energie und Personal – gestiegen.

In den Wellnessbereichen von Fit-in sind die Saunen unter dem Strich länger als früher abgeschaltet. „In der Vergangenheit wurden unwirtschaftliche Zeiten, die es immer schon gab, einfach durchlaufen lassen. Das hat sich verändert“, sagt Werner.

Wir haben in der ArenaVita Premium Fitness wie auch den Wellness-Einrichtungen keinerlei energiebedingte Einschränkungen. Konrad Lansche, für die ArenaVita Baden-Baden

„Wir haben in der ArenaVita Premium Fitness wie auch den Wellness-Einrichtungen keinerlei energiebedingte Einschränkungen“, sagt Lansche, der Mitglied der Carasana-Geschäftsleitung ist.

Bei Easyfitness heißt es, angesprochen auf Auswirkungen der Energiekrise: „Sämtliche Verbraucher stehen dauerhaft auf dem Prüfstand, zur Einsparung von CO 2 -Emissionen.“

Fitnessstudio-Ketten sind beim Mitgliederwachstum besonders stark

Bundesweit haben Fitnessstudio-Ketten mit sechs Millionen Mitgliedern am meisten Gewicht. Sie haben im vergangenen Jahr mit einem Plus von 20 Prozent auch am stärksten bei den Mitgliederzahlen zugelegt, so der Branchenverband DSSV weiter.

Einzelanlagen kommen auf 3,9 Millionen Mitglieder und einen Mitgliederzuwachs von 2,6 Prozent.