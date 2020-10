Green Airlines verschiebt Start: Erst mal keine Flüge von Baden-Baden nach Berlin

Die geplanten Direktflüge von Baden-Baden nach Berlin wird es vorerst nicht geben. Die ökologisch orientierte Fluggesellschaft „Green Airlines“ wollte damit ab kommenden Montag an den Start gehen, muss das Angebot aber nun verschieben. „Grund hierfür sind die verschärften Maßnahmen, die nun im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen wurden und das Reiseverhalten stark einschränken“, teilt das Unternehmen mit. Zunächst soll die Verbindung für den November ausgesetzt werden.

Zuletzt war auch der Baden-Airpark vorsichtig, was die Verbindung angeht – das letzte „Ok“ der Airline stand trotz des näher rückenden Starts noch aus. „Es ist tatsächlich wegen der Corona-Pandemie“, betont eine Sprecherin von „Green Airlines“ auf BNN-Nachfrage. Ansonsten hätte man am Sonntag an den Start gehen können, sagt sie.

Kunden sollen Ticket-Kosten erstattet bekommen

Die Verbindung von Baden-Baden nach Berlin ist ein wunder Punkt für den Baden-Airpark. Eurowings und Ryanair versuchten sich an diesem Angebot, doch nach geringer Nachfrage wurde es wieder eingestellt. Umso größer war die Freude am Baden-Airpark, als mit „Green Airlines“ doch noch ein Nachfolger präsentiert werden konnte.

Die Kunden müssen nun warten. Ob das Angebot im Dezember aufgenommen werden kann, hänge an den Corona-Maßnahmen, so die Sprecherin. „Das wäre jetzt wirklich ein Blick in die Glaskugel.“ Man beobachte das Geschehen aber tagesaktuell.

Fluggäste, die bereits Buchungen im Zeitraum von 1. bis 30. November vorgenommen haben, sollen von „Green Airlines“ kontaktiert werden, „um die Erstattung der Ticketkosten schnellstmöglich abzuwickeln“.