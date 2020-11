Der Wechsel kam überraschend: MiRO-Chef Ralf Schairer zog es kurzfristig vom Rhein an den Persischen Golf. Für die Interimsphase sprang bei der Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG Axel Roth als technischer Geschäftsführer in die Bresche. Als Sprecher der Geschäftsführung fungiert nun Markus Scheib.

Roth ist seit knapp zwei Jahrzehnten bei der MiRO, Scheib seit über acht Jahren in der Chefetage von Deutschland größter Raffinerie. Die braucht Routiniers, denn sie ist in einer Auf- und Umbruchphase.