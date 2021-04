Hygieneansprüche gestiegen

Baden-Württemberger Sanitärhersteller Hansgrohe verdient im Corona-Jahr deutlich mehr

In der Corona-Pandemie investieren die Menschen mehr in ihr Heim - und in Armaturen und Duschbrausen. Davon hat auch das Offenburger Werk des Sanitärherstellers Hansgrohe aus Baden-Württemberg profitiert.