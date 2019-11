Anzeige

Die Haustiermesse „Tierisch gut“ in der Messe Karlsruhe hilft Tierfreunden dabei, die richtige Entscheidung zu treffen – egal, ob sie sich Hunde, Katze oder Aquarium anschaffen wollen. Welcher Hund passt zu mir? Ist es etwa der Border Collie, ein Hütehund mit Ausdauer, der gut beschäftigt sein will? Oder doch eher ein Pudel, der als anhänglich und gehorsam gilt?

Von unserer Mitarbeiterin Monika John

„Ein Bewegungslegastheniker sollte sich genau überlegen, welche Rasse zu ihm passt. Sicher kein Hund, der gerne laufen will“, erklärt Ulrich Reidenbach, Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg für Hundewesen.

Mehr zum Thema: Tipps vom Hundeprofi Martin Rütter

10.000 Hunde und 300 Katzen sind vor Ort

Am 9. und 10. November verwandeln rund 280 Aussteller, Verbände und Vereine sämtliche vier Hallen der Messe in eine große Informations- und Erlebnisplattform rund um Hunde, Katzen und Aquaristik. Bei der achten Auflage der Haustiermesse rechnen die Veranstalter mit rund 40.000 Besuchern, mit 10.000 Hunden und rund 300 Katzen.

Tragende Säule der „Tierisch gut“ sind die Rassehundeausstellungen des Landesverbandes Baden-Württemberg für Hundewesen und die Edelkatzenausstellung des ersten Deutschen Edelkatzenzüchter-Verbandes, bei denen die Besucher Einblick in die Vielfalt der Rassen erhalten.

Zum Kern der Messe zählen ferner die 75. Internationale und die achte Nationale Rassehundeausstellung. Reidenbach erwartet 5.336 Hunde aus 279 Rassen, die von einem internationalen Richterkollegium bewertet werden. Im Ehrenring der Halle eins können die Besucher Hunden bei der Arbeit zusehen. Dort sind etwa Blindenführhunde, Rettungs- und Hütehunde zu beobachten.

Die Anschaffung eines Hundes wirkt zudem blutdrucksenkend

Das Deutsche Gesundheitsamt spart durch die Hundehaltung jährlich 2,2 Milliarden Euro, rechnet Reidenbach vor: „Die Anschaffung eines Hundes wirkt zudem blutdrucksenkend und reduziert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“

An beiden Messetagen bietet die „Tierisch gut“ ein großes Futtermittel-Sortiment. Die rund 9,4 Millionen Hunde in Deutschland fressen Futter im Wert von etwa 1,4 Milliarden Euro, eine Steigerung von 4,5 Prozent gegenüber 2017.

Bei den 14,8 Millionen Katzen ist es Futter im Wert von 1,57 Milliarden Euro. Hier ist im gleichen Zeitraum ein leichtes Minus von 0,4 Prozent zu verzeichnen. Das Futter der Zierfische in den 2,9 Millionen Aquarien und Terrarien schlägt mit 52 Millionen Euro zu Buche – ein Rückgang von 3,7 Prozent.

Sprechstunden für Katzenbesitzer

Auch die „Schönheit der Katzen“ soll auf der Messe herausgestellt werden. Außerdem bietet Tierpsychologin Barbara Teichmann an beiden Tagen eine Sprechstunde für Katzenbesitzer und alle, die es werden wollen.

Tiertrainerin Anke Giesemann zeigt mit ihrem Kater Filou, wie Clicker-Training funktioniert. Die Besucher wird eine Vielzahl an Vorträgen, Seminaren und Workshops geboten. Speziell an Kinder zwischen sechs und elf Jahren richtet sich das neue Aquarienworkshop-Angebot der Messe. Die Teilnahme ist allerdings kostenpflichtig.

Vogelexperte Pierre Fingermann aus Rastatt wird geehrt

Bereits zum dritten Mal ernennt die „Tierisch gut“ in Kooperation mit dem Zoo Karlsruhe einen ehrenamtlich engagierten Tier- und Artenschützer zum Tierbotschafter. Die Wahl der Fachjury um Zoodirektor Matthias Reinschmidt fiel in diesem Jahr auf den Vogelexperten Pierre Fingermann aus Rastatt.

Mehr zum Thema: Pierre Fingermann rettet Schwäne aus überflutetem Nest in Rastatt

Seit 26 Jahren kümmert er sich mit seiner Frau Verena ehrenamtlich um in Not geratene Vögel in der Region. 9.000 Vögel haben die beiden vorübergehend in Obhut genommen und gerettet.