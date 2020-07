Heimische Lade-Stationen für E-Autos sind meldepflichtig

Grundsätzlich gilt: Der Wagen kann an jeder 230-Volt-Steckdose geladen werden. Ratsam ist das nicht, weil diese Dosen und auch die Kabel nicht für derartige Dauerlasten ausgelegt sind. Die Autos hängen ja oft über Stunden, etwa über Nacht, am Stecker und belasten die Leitung mit maximaler Leistung. Im schlimmsten Fall kann das bei der Nutzung einer normalen Steckdose in Folge von Überhitzung zu einem Kabelbrand führen. Sowohl der Bundesverband E-Mobilität (BEM) als auch die Stadtwerke als regionale Netzbetreiber raten daher eindringlich dazu, sogenannte Wallboxen zu nutzen. Diese sind speziell für das Laden von E-Autos konzipiert, mit zusätzlichen Sicherheitsmechanismen versehen und die Kabel sind ausreichend dimensioniert.