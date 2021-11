Hellofresh, Fresenius und FMC treiben Dax näher zum Rekord

Börse in Frankfurt

Positiv aufgenommene Quartalsberichte von Unternehmen haben den Dax am Dienstag weiter in Richtung Rekordhoch getrieben.

Nach seinem starken Monatsbeginn am Vortag stieg der deutsche Leitindex nun gegen Mittag um 0,46 Prozent auf 15.879,52 Punkte. Seine Bestmarke aus dem August steht bei 16.030 Zählern.

Der Dax befinde sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend, stellte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets fest. Gleichzeitig sei aber die Skepsis der Anleger gegenüber dem steigenden Markt relativ hoch. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel notierte zuletzt mit plus 0,06 Prozent auf 35.139,68 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu. Im Fokus steht neben Quartalsberichten die beginnende Sitzung der US-Notenbank Fed, deren Ergebnisse am Mittwoch verkündet werden.

Quartalszahlen aus dem Dax präsentierten am Dienstag der Klinik- und Medizinkonzern Fresenius und dessen Tochter, der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC). Die FMC-Aktien, die jüngst noch auf ein Tief seit März gefallen waren, erholten sich mit plus 3,2 Prozent. Die Aktien des Mutterkonzerns Fresenius gewannen 3,6 Prozent.

Überzeugen konnte der Kochboxenkonzern Hellofresh mit seinen Quartalszahlen und einer Anhebung der Umsatzprognose. Seit Ende August im Abwärtstrend, landeten die Papiere nun an der Dax-Spitze mit plus 15 Prozent einen vorläufigen Befreiungsschlag. Stahlwerte wie Salzgitter, Klöckner & Co und auch Thyssenkrupp wurden von weiter sinkenden Eisenerzpreisen belastet und verloren bis zu 4,8 Prozent.

Im Nebenwerteindex SDax fanden die Anteile der Shop Apotheke nach Quartalszahlen zunächst keine klare Richtung, starteten dann aber eine Rally. Zuletzt gewannen sie noch 3,7 Prozent.