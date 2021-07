Im Oktober treffen sich die weltgrößten Rückversicherungsgesellschaften in Baden-Baden. Die jüngste Flutkatastrophe dürfte eines der Top-Themen sein. Unterdessen gründen Versicherungsgesellschaften Hilfsfonds – nicht nur für die Versicherten.

Folgen der jüngsten Hochwasser-Katastrophe im Westen der Republik schwappen bis nach Baden – in Form von Schadensmeldungen. Denn auch die BGV/Badische Versicherungen-Gruppe und MVK Versicherung – beide in Karlsruhe – haben betroffene Kunden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Beide Versicherungen sind allerdings vergleichsweise klein und haben keinen Schwerpunkt in den Katastrophengebieten. Bei der MVK rechnet man aktuell mit Versicherungsschäden (Wohngebäude- und Hausratversicherung) von 2,0 bis 2,5 Millionen Euro. Die BGV-Gruppe nennt – wobei sie zusätzliche Schäden an Kfz mit einbezieht – zehn Millionen Euro.