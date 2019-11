ICQ, mIRC, Yahoo und Co: Welche populären Messenger-Programme sind untergegangen?

Anzeige

In den Frühzeiten des Internets gab es zahlreiche Messengerprogramme, die heute praktisch niemand mehr nutzt – die aber dennoch Meilensteine waren auf den Weg zu WhatsApp, Facebook und Co. Wer erinnert sich heute noch an ICQ, mIRC oder den Yahoo-Messenger?

Kurz nach der Jahrtausendwende war ein Geräusch in Kinderzimmern oder dort, wo der Familien-Computer aufgestellt war, omnipräsent. Es lässt sich ungefähr „Uh-Ou“ transkribieren und signalisierte, dass eine neue Nachricht über ICQ eingegangen war.

Abwesend, „Not available“ oder gleich unsichtbar?

ICQ zählte in den frühen 2000ern fraglos zu den populärsten Chatprogrammen weltweit. Es ermöglichte Gruppengespräche genauso wie Einzelunterhaltungen. Das Programm mit dem charakteristischen Blütensymbol wartete mit einigen kuriosen Funktionen auf: Wer online war, aber keine Zeit oder Lust hatte, zu Antworten, konnte seinen Status auf „Abwesend“ stellen. Oder mit „Not available“ signalisieren, dass er gewissermaßen noch abwesender als abwesend war.

Wer es mit dem Vortäuschen von Abwesenheit auf die Spitze treiben wollte, konnte zudem auch einfach im unsichtbaren Modus agieren.

Eine Abwesenheitsvielfalt also, die Nutzer moderner Messengerprogramme vergeblich suchen. Ab 1998 war ICQ im Besitz von AOL, 2010 wurde es an die russische Firma Digital Sky Technologies verkauft. Statt der mehr als 100 Millionen Nutzer, die das Programm zu Spitzenzeiten hatte, sind es heute noch etwa 11 Millionen.

Schon vor ICQ ging der Chat-Dienst IRC (für: Internet Relay Chat) an den Start – besonders populär in Form der Shareware mIRC. Auch dort konnten sich beliebig viele Leute in Channels versammeln und über Gott und die Welt plaudern – und über spezielle Kommandos sogar Daten hin- und herschicken. Verglichen mit heutigen Programmen (und auch mit ICQ) war die Oberfläche denkbar rudimentär. Es gab auch noch keinen ausufernden Vorrat an Emojis, die sich die Teilnehmer hin- und herposteten.

Das Google, bevor es Google gab

Bevor es Google gab, gab es Yahoo (gibt es strenggenommen auch immer noch). Yahoo war in gewisser Hinsicht die erste große Suchmaschine des Internets. Es gab eine Art Steinzeit der Digitalisierung, in der internetaffine Lehrer Schülern in Computerräumen die korrekte Nutzung von Yahoo beigebracht haben.

Damals hatte Yahoo auch einen eigenen Instant-Messenger, der ganz ähnlich wie der von ICQ funktionierte. Laut einer Studie sollen ihn im Jahr 2006 4,65 Millionen User genutzt haben. Seitdem hat sich einiges getan: Google hat Yahoo zum Nebendarsteller degradiert. Und der Messenger? Naja, er hielt lange durch – und wurde dann im Sommer 2018 eingestellt.

Der Vollständigkeit halber: Auch Microsoft (MSN Messengers) und AOL brachten zwischenzeitlich mal eigene Messenger auf den Markt, die irgendwann wieder vom Markt verschwanden. Zur Ehrenrettung des MSN sei gesagt: die Leute haben viel versucht, um das Programm am Leben zu halten. Es wurde mit dem Yahoo-Messenger und dem von Facebook synchronisiert und schließlich 2013 nach Skype ausgelagert – was faktisch das Ende des klassischen MSN markierte.

Unterlegen im Spiel mit Neugier und Selbstdarstellung

Diese ersten Generationen der Messengersysteme gerieten aus zwei Gründen ins Hintertreffen: Ab Mitte des letzten Jahrzehnts gingen Plattformen wie StudiVZ und MeinVZ (die freilich auch nicht von Dauer waren) sowie Facebook an den Start. Darin waren jeweils eigene Messenger-Funktionen integriert.

Ihr Geschäftsmodell fußt schließlich nicht zuletzt auf der Lust an Selbstdarstellung und auf der Neugier auf das Leben anderer Leute. Damit boten sie deutlich stärkere Nutzungsanreize als ICQ und Co. – und läuteten so deren Niedergang ein.

Zudem waren ICQ und Co. vor allem für Desktop-PC konzipiert. Mobile Textkommunikation lief damals praktisch ausschließlich über Handys und dort über SMS. Dann kamen die Smartphones – und führten beide Welten zusammen. Der Markt veränderte sich rapide, WhatsApp (ab 2009) wurde groß und Facebook immer größer. Kein Wunder, dass der Messenger 2014 vom Zuckerberg-Imperium gekauft wurde.

Vielleicht gibt´s ja mal ein Revival

Marken wie ICQ, der Yahoo-Messenger und andere, auch das ist Teil der Wahrheit, haben den Turn in die Welt des mobilen Internets nicht rechtzeitig vollzogen. Insofern sind die Aussichten schlecht, an die Marktstellung vergangener Tage anzuknüpfen.

Immerhin: Manche alte Bekannte gibt es noch. ICQ etwa ist längst auch als App erhältlich und es gibt tatsächlich auch noch Gruppen, die über IRC-Channels kommunizieren. In der Welt kommt Vieles wieder – vielleicht gibt es ja eines Tages auch eine Retro-Welle im Messenger-Segment.