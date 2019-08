In Helsinki erster Volocopterstart auf Passagierflughafen

Anzeige

Ein Lufttaxi der Bruchsaler Firma Volocopter startete am Donnerstag auf einem Passagierflughafen. Laut SWR sei der Elektrohubschrauber mit Besatzung im finnischen Helsinki geflogen. Und sei damit die erste Drohne, die in einem von der Flugsicherung überwachten Luftraum fliegen durfte.

Ende September 2018 startete Volocopter in Dubai erstmals einen unbemannten Flug im urbanen Raum. Ein Berufspilot soll am Steuer gesessen haben, anders sei der Start im öffentlichen Luftraum mit herkömmlichen Flugzeugen und Hubschraubern nicht möglich gewesen. Für Tests nahm das Unternehmen auch schon eine harte Landung in Kauf.

Tipp für Flugfans

Je nach Wetterbedingungen möchte Volocoper am 14. September im Rahmen der Veranstaltung „Vision Smart City – Mobilität der Zukunft heute erleben“ in Stuttgart am Mercedes-Benz Museum erstmals öffentlich in einer europäischen Stadt fliegen.

BNN