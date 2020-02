Inhorgenta: Jewelry Show zeigt die Bedeutung Pforzheims

Anzeige

Flexibel und der Umwelt zugewandt präsentiert sich die Schmuck- und Uhrenindustrie auf der Münchner Messe Inhorgenta. Fachleute aus 70 Ländern können noch an diesem Montag bei über 1.000 Anbietern nach Neuem Ausschau halten sowie alles ordern, was an Ketten, Ringen und Armreifen zu ihrem Grundangebot gehört. Beides finden sie fast durchgängig auf hohem Niveau bei den überschlägig 90 Anbietern aus dem Raum Pforzheim – technische Ausstatter, Zulieferbetriebe und Scheideanstalten mitgerechnet.

Nordschwarzwald, wohin auch immer der Besucher schaut, ist insbesondere im High-End-Bereich zu finden. Natürlich gibt es in der dafür reservierten Halle 1 auch Anbieter aus Italien und anderen europäischen Ländern sowie namhafte deutsche Firmen, die nicht mit dem Namen Pforzheim verbunden sind.

Aber allein die Jewelry Show mit Jörg Heinz aus Neulingen, Isabelle Fa aus Eisingen, Gellner aus Wiernsheim, Leo Wittwer aus Birkenfeld sowie Breuning und A. Odenwald aus Pforzheim unter den zwölf Teilnehmern demonstriert die Verhältnisse bei den großen Stücken.

Neue Technik und ein Jubiläum verbindet Leo Wittwer mit der Messe. Die Firma feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Dazu gibt es eine fünffache Sonderedition des Markenzeichens Kreuz. Das Besondere daran sind 18 Karat Brillanten, die nicht gefasst sind, sondern sich gegenseitig halten, erläutert Maximilian Mayer.

Daneben finden betuchte Kunden eine brillantpavé-schwere Gliederkette. Das wiederentdeckte modische Highlight hat auch Emil Kraus inspiriert. Dort staunt die Fachwelt über ein Panzerarmband, dessen Goldglieder über ein Diamantierverfahren gerundet sind und zudem Hohlräume bilden, ohne dass erkennbar wird, wie das gelang.

German Design Award für Gold-Perlen-Kreation von Nesper

Mit hüpfenden Brillanten schlägt Jörg Heinz den Bogen von der technisch perfekten Innovation zum zweiten Modethema: Flexibilität beim Tragen und, wie im Fall der Ringe aus der Kollektion Swing, im Schmuck selbst. Sobald eine Hand zur Ruhe kommt, fallen die Steine in ihre Ausgangsposition zurück.

Den Deutschen Rat für Formgebung konnte Nesper mit der neuen Kollektion Balthasar überzeugen. Die Pforzheimer bekamen einen German Design Award für eine Gold-Perlen-Kreation, die sich nicht nur durch die variable Länge der Trägerin anschmiegt. Designerin Yana Nesper sieht sich damit ganz im Trend. Nur die klassische Perlenkette habe es schwer, aber vielleicht nicht mehr lange. Nesper sieht bei den Jungen auf Instagram bereits wieder zarte Annäherungen.

Eine Doppelbewegung geht mit der Rückeroberung des Arms für glänzende Auftritte einher. Neben dem kräftigen Gliederband aus Gelbgold, das Edelschmuckfabrikaten aus Pforzheim natürlich bei Scheideanstalten recycled kaufen, sind Bänder mit bunten Steinen angesagt. Auf solche Regenbogenimpression setzen zum Beispiel Silhouette und Odenwald.

Wenn die Inhorgenta jetzt auf nachhaltig setzt, haben wir in 14 Jahren alles richtig gemacht Noën-Chef Malte Schindler aus Keltern

Malte Schindler verknüpft den stilistisch innovativen Einsatz von Steinen mit der Präsentation der ersten Fair-Trade-Kollektion aus Sri Lanka: Er kauft dort bereits geschliffenen Saphire aus kontrollierter Herkunft. Der Noën-Chef aus Keltern steht damit an der Spitze ethisch korrekter Produktion. „Wenn die Inhorgenta jetzt auf nachhaltig setzt, haben wir in 14 Jahren alles richtig gemacht“, sagt er und prognostiziert: „Es wird eine Nische bleiben.“

Plattform für gutes Gewissen beim Rohstoffbezug

Früh mit Fair-Mining beschäftigte sich auch Oliver Schmidt, der in der C2-Halle auf den Messe-Schwerpunkt blickt. Wo bislang deutlich mehr Designerkollegen des Pforzheimers ausstellten, gibt es jetzt eine gut besuchte Informationsplattform für ein gutes Gewissen beim Rohstoffbezug. Zum Stellenwert ethisch korrekter Produktion legte die Messe eine Käuferbefragung vor. Danach setzen 57 Prozent auf Nachhaltigkeit, 46 auf Gütesiegel und 43 auf Transparenz.