Knigge-Expertin Linda Kaiser über das Duzen: „Wow, da hält mich jemand für so jung“

Das kommt darauf an. Wenn ich eine freundliche Unternehmenskultur habe und im persönlichen Kontakt zum Kunden stehe, dann kann das funktionieren. Nehmen Sie als Beispiel ein Mobilfunkunternehmen: Da habe ich ein Problem, rufe an und mich nimmt jemand mit dem Du verbal in den Arm, so nach dem Motto: „Das werden wir schon gemeinsam gelöst bekommen.“ Das funktioniert bei 16-Jährigen und 85-Jährigen. Aber auch ein junger Mensch würde sich unwohl fühlen, wenn er in einer Bank geduzt würde. Wenn es da kumpelig wird, dann wird es unglaubwürdig.