Jahresrückblick

Das Wirtschaftsjahr 2021: Corona sorgt für viele Verlierer - und einige Gewinner

Im Mercedes-Benz-Werk in Rastatt stehen wegen Lieferproblemen wochenweise die Bänder still – und dennoch geht es dem Konzern gut. Was sich paradox anhört, hat etwas mit Corona zu tun. Und nicht nur bei Mercedes sorgt die Pandemie 2021 für Auffälligkeiten.