Trend zur Feuerbestattung

Kampf um die Asche: Krematorien in Baden machen sich gegenseitig Konkurrenz

Ein Bestatter will in Forst das erste private Krematorium Nordbadens bauen. In der Branche sorgen die Pläne für Unruhe. Denn Feuerbestattungen sind ein wachsender, aber umkämpfter Markt.