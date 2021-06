Max Nastold war vergangenes Jahr mit seinem Tesla auf Mallorca. Drei Mal hat er bis zur Fährstation im französischen Toulouse Strom getankt – und einen entsprechenden Schnappschuss ins Soziale Netzwerk LinkedIn gestellt. „Das Bild haben sich 5.000 Leute angeschaut“, erinnert sich Nastold.

Kunden von der BASF bis zum Freiberufler

Per Social Media und klassischer Mundpropaganda spricht sich zunehmend bundesweit herum, für was der Name Kazenmaier heute steht: für ein Leasingunternehmen, das fast ausschließlich auf E-Mobilität setzt. Mit BASF, EnBW, MLP, der big-Gruppe, init, aber auch mit der AWO Rastatt nennt Nastold einige Kunden, die E-Autos und E-Bikes per Leasingvertrag der Kazenmaier Fleetservice GmbH nutzen.