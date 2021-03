Katharina Scheer aus Ulm ist Deutschlands jüngste Brauereichefin

Natürlich stürzen sich auch Fernsehleute von SWR und ZDF auf Katharina Scheer, steuern dafür das idyllische Ulm in der Ortenau an: Denn die 27-Jährige ist nicht nur Deutschlands jüngste Brauereichefin (sie führt die Familienbrauerei Bauhöfer in der fünften Generation). Nein, die Frau mit dem Faible für Ballett und Musical hat auch bereits am Broadway getanzt. Doch zum beruflichen Ausflug der Badenerin nach New York später mehr.

Bollenhut und Nasenpiercing

Katharina Scheer sitzt, in schwarzer (Kunst-)Lederhose und schwarzem Pulli, in ihrem schwarzen Ledersessel und strahlt, wenn sie über ihr junges Leben erzählt. Die Frau hat Facebook und Instagram als Favoriten am PC, dennoch kleben akkurat etliche gelbe Post-it-Notizzettel auf ihrem Schreibtisch.