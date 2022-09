Der ist schon noch zu retten. Ich denke, es kommt sehr auf die Branche an, in der ich tätig bin. Wenn ich in der Freizeitbranche arbeite, zum Beispiel im Büro eines Sportstudios, ist das Tragen von Jogginghosen in Ordnung. Ansonsten hat Freizeitkleidung in Büros nichts zu suchen, also auch Shorts nicht. Das wirkt sonst auf andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Bestes geben, nicht motivierend. Und Freizeitkleidung im Kundenkontakt – das geht gar nicht.