Frank Mastiaux hat als EnBW-Chef vieles richtig gemacht. Gutes Timing hatte er auch, als es um den Zeitpunkt für die Ankündigung seines Rückzugs ging. Das meint BNN-Redakteur Dirk Neubauer in einem Kommentar.

Gut gemacht! EnBW-Vorstandschef Frank Mastiaux kündigt 15 Monate vor seinem Vertragsende an, dass er auf eine Verlängerung verzichtet.

Da muss der Aufsichtsrat bei der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin nicht in Hektik verfallen.

Manager von Mastiaux‘ Kaliber gibt es schließlich nicht wie Sand am Meer. Aktionäre und Mitarbeiter setzen zu Recht darauf, dass bei der Nachfolgelösung besonders behutsam vorgegangen wird – langjährige EnBW’ler erinnern sich noch an so manches Porzellan, das unter früheren Konzernbossen zertrampelt wurde.