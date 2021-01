Nun ist es absehbar, dass der weltbekannte Schwarzwälder Schinken ein Gegenstück erhält: Die Schwarzwaldmilch-Gruppe hat jetzt vorgestellt, wie ihre Käsemanufaktur in Titisee-Neustadt aussehen soll. Auch für Besucher soll es kreisrund gehen.

Schwarzwälder Schinken ist weltweit ein Begriff, künftig soll es auch „den“ Schwarzwälder Käse – aus original Schwarzwälder Milch – geben. Jetzt steht fest, wie die Käsemanufaktur der genossenschaftlichen Schwarzwaldmilch-Gruppe einmal aussehen soll.

Entstehen wird sie in Titisee-Neustadt in Nachbarschaft zum Badeparadies Schwarzwald und der Firma Testo. Nach Corona-bedingten Verzögerungen soll sie voraussichtlich Ende 2023 mit der Produktion beginnen. Das teilte Schwarzwaldmilch-Geschäftsführer Andreas Schneider in Titisee-Neustadt mit. Zum Investitionsvolumen machte er keine Angaben.