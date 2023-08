Leichte Erholung am deutschen Aktienmarkt

Börse in Frankfurt

Nach vorbörslicher Unsicherheit hat sich der deutsche Aktienmarkt nach Handelsbeginn am Montag leicht positiv entwickelt. Der deutsche Leitindex Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,38 Prozent auf 15.632,80 Punkte. Er erholte sich damit etwas von seiner Schwäche in der Vorwoche.

Der MDax legte zwar nur knapp um 0,11 Prozent auf 27.182,45 Zähler zu, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx jedoch kam auf einen Anstieg um ein halbes Prozent.

Chinas Banken und US-Leitzins im Fokus

Zuletzt hatten die Wirtschafts- und Immobilienprobleme Chinas und Bedenken, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins doch noch weiter anheben könnte, den Dax belastet. Dabei war der deutsche Leitindex kurz unter 15.500 Punkte gerutscht, er konnte sich dann aber knapp über dem Tief von Anfang Juli fangen.

Im Fokus standen am Montag konjunkturstützende Zinssenkungen chinesischer Banken, die in der Summe enttäuschten. Der hiesige Markt konnte sich davon aber abkapseln. Die Anleger schauen bereits gespannt auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, das ab Donnerstag stattfindet. Laut der Helaba warten sie auf klare Signale zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik. Nach wie vor sei die Mehrheit davon überzeugt, dass die bisherigen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ausreichen.