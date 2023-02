Leichte Gewinne im Dax zum Start in den Rosenmontag

Der Dax ist mit leichtem Plus in den Rosenmontag gestartet. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex 0,2 Prozent auf 15.519 Punkte. Nach seinem Jahreshoch vor zwei Wochen bei 15.658 Punkten trat der Dax zuletzt auf der Stelle – vor allem wegen der in den USA wieder hochgekochten Zinssorgen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zum Wochenstart rund 0,3 Prozent zu auf 28.935 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent aufwärts.

Insgesamt winkt den Anlegern ein ruhiger Wochenstart – weniger wegen der Rosenmontagsumzüge hierzulande, als wegen geschlossener US-Börsen am „President’s Day“.