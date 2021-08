Sie lieben es erdig – die Erdmänner von Corthum in Marxzell. Dort wurde in den 1970er-Jahren quasi der Rindenmulch für den Garten erfunden. Die Erdarbeiter bekommen Hilfe von Milliarden kleinen Helferlein.

Sanfte Schwarzwaldhügel, saftige Wiesen – und mitten drin wird‘s mächtig erdig: Auf dem vier Hektar großen Werksgelände der Firma Corthum in Marxzell-Pfaffenrot türmen sich Halden mit grauem Sand auf, Hügel mit weißem Perlit und schwarzer Lava oder roten Ziegel-Bruchsteinen – vor allem aber bergeweise braune Rinde. Mit jedem Lüftchen steigt einem eine Prise dessen Duftes in die Nase.

Die Corthum-Gruppe mit ihren Erdwerken in Marxzell und im südbadischen Herbolzheim geht davon aus, dass sie Marktführer in Baden-Württemberg ist. Blumenerde, Pflanzerde, Dachgarten-, Baum-, Rasensubstrat und Fallschutzbelag – damit Kinder auf dem Spielplatz weich fallen – stellen die Erdmänner dort her.

Sie gestalten Erdgeschichte: für Landesgartenschauen, Gärten von Nobelhotels, für den Europapark, den Karlsruher Zoo, die Stuttgarter Wilhelma sowie für etliche Privatgärten.