Während der ersten Corona-Welle musste der Autokonzern Daimler seine Produktion an einigen Standorten in Europa wochenlang aussetzen. Sowohl Nachfrage-Einbrüche auf dem Pkw-Markt als auch gravierende Problemen in der Zulieferkette zwangen den baden-württembergischen Premium-Hersteller zu diesem Schritt. Nun steht offenbar ein erneuter Stillstand bevor.

Entsprechende Pläne für das Kompaktwagen-Werk von Mercedes-Benz in Rastatt wurden den BNN von mehreren betroffenen Mitarbeitern bestätigt. Demnach sollen ein Großteil des Personals erneut in Kurzarbeit geschickt werden. Eine offizielle Stellungnahme des Daimler-Konzerns steht noch aus.

Denn Mitarbeitern zufolge fehlt es an Nachschub bei wichtigen Bauteilen für die Pkw-Produktion. Welche weiteren Produktionsstandorte betroffen sind und wann genau der Stopp beginnt, ist unklar. Ein Unternehmenssprecher konnte diese Fragen bis Redaktionsschluss unserer Zeitung nicht beantworten, verwies nur auf die laufende konzerninterne Abstimmung. Auch die Gewerkschaft IG Metall und der Daimler-Betriebsrat sagten nichts zu dem offenbar bevorstehenden Stillstand in Rastatt.