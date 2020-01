Mit Hilfe von 3D-Druckern aus Ditzingen: Wie die Bahn schneller an Ersatzteile kommen will

Anzeige

Die Bahn kommt – jetzt auch aus dem 3D-Drucker. Zumindest teilweise. Um die bisweilen langen Wartezeiten auf Ersatzteile zu reduzieren, nutzt der Konzern bereits seit längerem moderne Technologie. Wie genau das aussieht, offenbart sich in einer Werkhalle bei Stuttgart.

Am Anfang war ein Kleiderhaken. Weiß, klein und mit einem Loch zum Einschrauben in die Wand eines Zugabteils versehen, kam das schlichte Plastikteil aus einem Drucker hervor und löste bei der Deutschen Bahn so etwas wie eine kleine Revolution aus. Knapp viereinhalb Jahre nach jenem denkwürdigen Tag bedient sich der Konzern mit 331.000 Mitarbeitern, 1.299 Lokomotiven und 5.625 Reisezugwagen (Zahlen von 2018) der 3D-Technologie, um eine seiner größten Herausforderungen zu meistern.

Es geht um den enormen Bedarf an unterschiedlichsten Ersatzteilen, deren Mangel manchmal zu längeren Wartezeiten bei der Instandhaltung und in Folge zu kostspieligen Zugausfällen führt. Die DB will das Problem buchstäblich pulverisieren und setzt dabei auf das innovative Hightech-Unternehmen Trumpf in Ditzingen bei Stuttgart.

Ein tanzender Laserstrahl

In der Werkhalle des schwäbischen Maschinenbauers arbeitet in einer weißen Box unermüdlich das Licht. Es ist ein faszinierender Anblick: Ein Laserstrahl tänzelt auf einer feinpulvrigen Oberfläche und sengt bei einer Temperatur von 700 Grad ein komplexes Muster hinein.

Dann fährt der Beschichterarm über den metallisch glänzenden Querschnitt des Bauteils. Er bedeckt die Plattform mit einer neuen Alu-Pulverschicht, fünfmal feiner als ein Haar, und der Laser beginnt seinen Tanz von vorne. Durchgang 127 von 1668. Die Maschine wird also die Nacht und einen Teil des morgigen Tags brauchen, um die Halterung einer Gepäckablage für den ICE 3 zu fertigen.

Viel Zeit? Laut DB gibt es heute keine schnellere, flexiblere und billigere Methode, um, wie in diesem Fall, eine Kleinstmenge von 20 nicht mehr lieferbaren Ersatzteilen herzustellen.

Ersatzteile im Wert von 600 Millionen Euro

Selbst die haltbarsten Materialien verschleißen, auch die beste Technik geht irgendwann kaputt. Nach DB-Angaben hält das Unternehmen jedes Jahr im Fahrzeugbereich eine Vielzahl von Ersatzteilen im Gesamtwert von 600 Millionen Euro parat. Es reicht jedoch nicht.

Immer wieder müssen Teile nachbestellt werden, solange werden die reparaturbedürftigen Züge aus dem Verkehr genommen. Die Konsequenzen sind Engpässe und Störungen im Betrieb, für die das Unternehmen im Kreuzfeuer der Kritik steht. „Die Lieferzeiten dauern bei manchen Ersatzteilen bis zu zwei Jahre. Da sind wir glücklich, wenn wir sie auf wenige Wochen reduzieren können“, sagt Stefanie Brickwede, Projektleiterin für den 3D-Druck bei der Bahn.

Seit der Haken-Premiere 2015 hat DB mehr als 10.000 Ersatzteile aus 130 verschiedenen Anwendungsbereichen dreidimensional drucken lassen: Lüfterräder, Kopfstützen, Klemmenkästen, Halterungen und Gehäuse – klein und groß.

Ein ICE muss monatelang auf Reparatur warten

Den Rekord hält eine 27 Kilogramm schwere „Kastenkulisse“, ein wichtiges Bauteil für den ICE, das für den sicheren Lauf des Wagens in engen Kurven oder beim Passieren von Weichen sorgt. „Durch den Einsatz der 3D-Technologie haben wir es geschafft, einen ICE statt der erwarteten neun Monaten nur vier Monate stehen zu lassen“, sagt Brickwede sichtlich stolz.

Nach Angaben der Bahn-Managerin ist es heute technisch möglich, zehn Prozent aller benötigten Ersatzteile zu drucken. Sie zitiert eine Studie, wonach in 20 Jahren weltweit voraussichtlich jedes zweite Bauteil im 3D-Verfahren produziert werden soll. Laut Brickwede nutzt die Bahn es nur dann, wenn es erhebliche Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen Gussfertigung bringt. Dabei hat der Konzern keine eigenen Drucker, sondern setzt auf ein schnell wachsendes Netzwerk von Zulieferern. Viele von ihnen nutzen heute die Technik der Firma Trumpf.

Trumpf setzte im vergangenen Jahr 3,8 Milliarden Euro um

Das im Jahr 1923 als eine kleine mechanische Werkstätte gegründete, heute global agierende Familienunternehmen ist Marktführer bei Werkzeugmaschinen und Lasern für die industrielle Fertigung. Trumpf beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Jahr 3,8 Milliarden Euro um, einen beträchtlichen Teil davon mit den hochmodernen 3D-Druckern.

Rund 100 dieser Maschinen – jede kostet einen mindestens sechsstelligen Betrag – werde die Firma im laufenden Geschäftsjahr ausliefern, freut sich Klaus Parey, Managing Director im Bereich Additive Manufacturing. Wegen seiner schier „grenzenlosen Möglichkeiten“ und der Möglichkeit, Ersatzteile noch zu verbessern, werde der 3D-Druck das „Standardfertigungsverfahren der Zukunft“ sein, ist Parey überzeugt.

Wichtig ist dem Unternehmer auch die Umweltfreundlichkeit der additiven Fertigung: So müssten dank 3D die Ersatzteile nicht mehr von weit weg transportiert und in großen Mengen gelagert werden, weil bei Bedarf nur die benötigten Teile in der Nähe des Kunden hergestellt würden.

Zudem schone das effiziente Verfahren die Ressourcen, weil bis zu 95 Prozent des Metallpulvers im Druck wiederverwendbar seien. „Wir sehen für die Technologie viel Potenzial auch in anderen Branchen“, sagt Parey. Die nächste Herausforderung sei es, sehr große Teile herzustellen, etwa Flugzeugturbinen.

Trillerpfeife aus dem 3D-Drucker

Wird es eines Tages möglich sein, einen ganzen ICE aus einem Riesendrucker herausfahren zu lassen? Stefanie Brickwede lacht und kramt einen roten Gegenstand aus der Tüte: Eine Mini-Trillerpfeife in Form eines ICE-Triebwagens, hergestellt im dreidimensionalen Druck.

Es wird also wohl noch dauern mit den 3D-Zügen. Wobei die Bahn jetzt ihren Nachwuchs in der Zukunftstechnologie experimentieren lässt: Alle rund 200 Berufsanfänger, die im Herbst 2019 ihre Ausbildung in einem Instandhaltungswerk begonnen haben, sollen Teile im 3D-Druck herstellen