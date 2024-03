Nachfrage nach Paketen geht Ostern durch die Decke

Die Nachfrage nach Paketen zieht in den Ostertagen nach Einschätzung von DHL deutlich an. Man erwarte am Dienstag nach Ostern rund neun Millionen Pakete, teilte Deutschlands größter Paketdienstleister DHL in Bonn mit. Das wären 0,6 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.

Normalerweise stellt der Logistiker eigenen Angaben zufolge nur etwa 6,3 Millionen Pakete pro Tag zu, nun könnten es fast 50 Prozent mehr sein. In den Paketen, die in den Tagen vor dem Osterfest bestellt wurden, sind häufig Gartenbedarf und kleine Dekorationsartikel. „Der E-Commerce boomt weiterhin und in der Osterzeit bestellen besonders viele Menschen online“, sagt DHL-Manager Marc Hitschfeld. Mit Blick auf die absehbaren Paketmengen fügt er hinzu, dass man personell gut aufgestellt sei.