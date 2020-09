Konzern eröffnet 54. Filiale

„Net huddle“: Darum hat sich Karlsruhe bei Ikea viel Zeit gelassen

Ikea wollte schon vor 30 Jahren gerne nach Karlsruhe – durfte aber nicht. Auch die Alternativlösung in Rastatt scheiterte. Letztlich war es also Liebe auf den zweiten Blick. Und die Schweden erwidern sie nun ganz in Blau-Weiß.