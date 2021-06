Führungswechsel beim Lkw-Bauer

Andreas Bachhofer wird neuer Leiter bei Daimler Trucks in Wörth

Der 51-jährige Andreas Bachhofer leitet ab August das Lkw-Werk von Daimler Trucks in Wörth am Rhein mit 10.000 Beschäftigten. Der Wechsel fällt in eine Zeit der Transformation des Automobilkonzerns hin zur E-Mobilität.