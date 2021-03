Obstanbieter SanLucar setzt auf seine Deutschland-Zentrale in Ettlingen

„Gesundheit mit Geschmack to go, das ist der Hammer“, sagt Stephan Rötzer. Die Deutschen wollen nach seinen Worten zunehmend frisches und gesundes Obst. Rötzer sagt, er sehe daher glänzende Wachstumsperspektiven für seine SanLucar-Gruppe – der Premiumanbieter für Obst und Gemüse aus dem spanischen Valencia hat seine Deutschland-Zentrale in Ettlingen.

100 Produkte von A wie Ananas bis Z wie Zitrone

Im Geschäftsjahr 2019/2020 (31. Juni) erlöste die SanLucar-Gruppe 510 Millionen Euro, davon die Hälfte in Deutschland. Fürs aktuelle Geschäftsjahr rechnet Rötzer mit einem Umsatz von 650 Millionen Euro.