Offenburger Molkerei Schwarzwaldmilch macht Dampf

Anzeige

Die Molkerei Schwarzwaldmilch hat in die Energieeffizienz ihres Offenburger Werks investiert. Rund neun Millionen Euro kostete die neue Energiezentrale, die in Zusammenarbeit mit dem südbadischen Energieversorger Badenova geplant und gebaut wurde. Am Mittwoch feierten Vertreter beider Unternehmen die Inbetriebnahme.

Herzstück der Anlage sind zwei längliche Stahlkessel, in denen per Gasbrenner 222 Grad heißer Dampf erzeugt wird. Über Rohre wird dieser Dampf in die Produktionsräume geleitet. Die Hitze dient dort etwa dazu, Milch zu trocknen. In ihrem Offenburger Werk stellt die regionale Molkerei unter anderem Milch-, Joghurt- und Quarkpulver her, die von der Lebensmittelindustrie weiterverarbeitet werden. Frische Molkereiprodukte entstehen im Freiburger Werk.

Mehr dazu: Schwarzwaldmilch stellt neuen Haferdrink „Velike!“ in Offenburg her

Energiesparend und zuverlässig

Die neue Energiezentrale sei ein „Meilenstein für den Standort Offenburg“, sagte Schwarzwaldmilch-Geschäftsführer Andreas Schneider. „Wir wachsen weiter und investieren in die Zukunftsfähigkeit.“ Markus Kaiser, der als Aufsichtsratsvorsitzender die Landwirte vertritt, denen das Unternehmen gehört, sagte: „Ohne Wärme geht in der Milchtrocknung nichts. Die neue Dampfkesselanlage spart nicht nur Energie, sondern sie bietet auch Zuverlässigkeit.“ Produktionsausfälle würden dadurch verhindert.

Mehr dazu: „Ohne uns wäre der Schwarzwald schwarz“

Nur drei Prozent Energie geht verloren

Klaus Preiser, technischer Geschäftsführer der Badenova-Tochter WärmePlus, stellte die Anlage vor. In beiden Kesseln zusammen können bis zu 20 Tonnen Dampf je Stunde erzeugt werden. Sie ist so konstruiert, dass fast die gesamte Abwärme zur Energierückgewinnung genutzt werde. „Dadurch erreichen wir einen Wirkungsgard von 97 Prozent“, sagte Preiser. „Das bedeutet: Nur drei Prozent der eingesetzten Energie geht verloren.“ Diese Verluste seien technisch notwendig. Sichtbar würden sie in Form von 84 Grad heißem Wasserdampf, der aus dem Schornstein steige – besonders deutlich an kalten Tagen.

Auch interessant: Mann in Offenburg von Hund gebissen – Wer kennt den Hundebesitzer?

Kälteanlage folgt im Frühjahr

Der Neubau der Energiezentrale auf dem Werksgelände in der Nähe des Offenburger Bahnhofs bietet noch viel Raum für weitere Installationen. Eine Kälteanlage soll im Frühjahr eingebaut werden und im Sommer in Betrieb gehen, so Preiser. Außerdem hätte neben den Dampfkesseln noch ein Blockheizkraftwerk zur Stromerzeugung Platz. „Aber ob das wirklich kommt, hängt davon ab, ob die Bundesregierung bessere Rahmenbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung schafft“, sagte der Badenova-WärmePlus-Chef.

Auch interessant: Offenburg, Kehl und Lahr unterstützen Pfandsystem für Kaffee-Mehrwegbecher

Wichtige Investition in den Standort

Offenburgs Baubürgermeister Oliver Martini dankte der Molkerei, dass sie in den Standort investiere. „Es ist wichtig, dass Sie sich baulich weiterentwickeln. Dafür wollen wir auch zukünftig die Rahmenbedingungen schaffen.“ Martini lobte die hocheffiziente Energienzentrale auch als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Laut Unternehmensangaben spart die neue Anlage im Vergleich zur konventionellen Erzeugung von Wärme und Strom rund 1.100 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ein. Das entspreche vergleichsweise dem Verbrauch von 168.000 Litern Heizöl pro Jahr. Die Anlage passe sich dem jeweiligen Energie- und Dampfverbrauch der Produktion kontinuierlich an, erklärt Schwarzwaldmilch in einer Pressemitteilung. „Dadurch werden erhebliche Mengen an Brennstoff und Strom eingespart und Stillstandsverluste gemindert.“